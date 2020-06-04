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Açık oto pazarı yeniden faaliyete geçiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet vermeyen Açık Oto Pazarı, 7 Haziran’da yeniden faaliyete geçiyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet vermeyen Açık Oto Pazarı, 7 Haziran'da yeniden faaliyete geçiyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyan Açık Oto Pazarı, Korona virüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalıydı. Tesis, normalleşme süreci ile birlikte 7 Haziran tarihinde yeniden faaliyete geçecek. Araçlarını satmak isteyen ve araç almak üzere pazara gelecek olan vatandaşları ağırlayacak olan Açık Oto Pazarı, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, sosyal alanlarda oturma düzeni gibi düzenlemeler ile hizmet verecek. Öte yandan Açık Oto Pazarı, titizlik ile temizlenerek dezenfekte edilmiş bir halde misafirlerini ağırlayacak.


Erkek, kadın ve engelli tuvaletleri, kafeterya, ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile kent halkına hizmet veren tesis, 07.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

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