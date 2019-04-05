Açık oto pazarına yoğun ilgi

Muttalip mevkiinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüsü karşısında faaliyet gösteren otomobil pazarı, açıldığı ilk haftadan itibaren yoğun talep görüyor. Açık Oto Pazarı, Pazar günleri vatandaşlara hizmet veriyor.Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine kazandırılan Açık Oto Pazarı, kentin en büyük otomobil pazarı olma özelliğini taşıyor. İkinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlenen Açık Oto Pazar, içerisinde bulundurduğu kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile de vatandaşların beğenisini topluyor. Vatandaşlar, istedikleri anda kafeteryada vakitlerini geçirebilirken, çocuklarıyla birlikte gelerek onları çocuk oyun alanında eğlendirebilmenin ayrıcalığını yaşıyorlar.

Tesis, pazar günleri 07.00-16.00 saatleri arasında 10 TL bedel karşılığında hizmet veriyor.