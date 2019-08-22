Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıtları 2 Eylül'de başlıyor

Son başvuru tarihinden sonra internetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak. Bu işlemler, 2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylarla, Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananları kapsıyor. Adaylar, başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr İnternet adresinden gerçekleştirebilecekler. İnternetten başvuru yapmayan adaylar ise kayıt yaptıramayacaklar. Adayların İnternetten başvuru yapmaları ise kayıt için yeterli olmayacak.

Adayların AÖF bürolarından kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor

Adaylar, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecekler. İnternet başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi ‘Kılavuzlar' bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek. Kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 12 Eylül Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Adaylar için AÖF büroları, 7 Eylül Cumartesi günü de açık olacak. İnternet başvurusunu yapan adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar ise 13 Eylül tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilecekler. 13 Eylül'den sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2018-2019 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 2-13 Eylül tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecekler. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Açıköğretim Fakültesine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Kayıt süresi uzatılmayacak

Kayıt belgeleri eksik olan adayların kayıt işlemleri gerçekleştirilmeyecek ve herhangi bir şekilde de ek süre tanınmayacak. Adaylar için ayrıca kayıt süresinin uzatılması da söz konusu olmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecekleri gibi, herhangi bir şekilde de hak iddia edemeyecekler. Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere ise www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.