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Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerinde okuyan öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim Cuma günü sona eriyor.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayan kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2019 Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi adımlarının ardından tamamlanacak.

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