Açıköğretim öğrencilerinin “Masallar” kitabı yayınlandı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri tarafından Açıköğretim Fakültesi'nin tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek hazırlanan masal kitabı yayımlandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güneş'in Halk Masalları Dersi çerçevesinde 22 öğrencisi ile beraber yazdığı ‘Bir İdik Bin Olduk Edebiyat Çalışmaları-Masallar' adlı kitabı yayımlandı. Öğrenci grubu ile derste oluşturdukları kitap hakkında görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Hasan Güneş, “Söz konusu bu eserde yazar olarak yer alan meslektaş adaylarımın birçoğu, çok zor şartlardan ve çok zor yollardan buraya kadar ulaşmış kişilerdir. Lakin gördüğüm; zorluklar bu arkadaşları pes ettirmemiş, güç kazanmalarını sağlamıştır. Dolayısıyla bu arkadaşlarımın önünde şapka çıkartılması gerektiğini ve büyük bir saygıyı hak ettiklerini düşünüyorum” dedi.

“AÖF tarihinde bir ilki gerçekleştirdik”

Bir İdik Bin Olduk Edebiyat Çalışmaları-Masallar kitabının editör yardımcılığını üstlenen Dilek Çoban ise, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Üniversitesi AÖF tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Ders çerçevesinde oluşturduğumuz kurulla, kitabımızda yer alan uyarlama ve özgün masallarımızın editlenmesi, kare kod uygulamasıyla birlikte video ve işaret dili videolarının oluşturulmasına kadar tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde başardık. Sonuç olarak Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş hocamız ve ekibimiz ile AÖF tarihinde ilk olan eserimizi ortaya çıkardık.”