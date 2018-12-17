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Açıköğretim Sistemi 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 2.

Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Teması 'Gençlik ve Kültürel Miras' olarak belirlenen yarışmaya bin 550 açıköğretim öğrencisi 3 bine yakın fotoğrafla katıldı.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki yurt içinden ve yurt dışından programlara kayıtlı öğrencilerin katılabildiği yarışmada 3 başarı ödülü ve 6 mansiyon ödülü jüri tarafından belirlendi. Kezban Türkoğlu, Gökhan Ufuk Korkmazgil ve Sevgin Cingöz'e ait fotoğraflar başarı ödülüne layık görülürken Ali Akkaya, Tevfik Adatepe, Murat Adıyaman, Muhammed Taha Kılıç, Emine Uluyol ve Cem Balkı'ya ait fotoğraflara mansiyon ödülü verildiği açıklandı. Bunların dışında katılımcılardan seçilen 60 eser sergilemeye hak kazandı.


2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda jüri olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Nihat Değirmenci, Rektör Danışmanı ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rahmi Atalay, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Yüzer, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Handan Deveci ve Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halit Turgay Ünalan, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Candemir ve Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer görev aldı.


Diğer yandan yarışmanın sonuçlarının http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yayınlanırken seçilen fotoğraflardan oluşturulan kataloğun aynı siteden indirilebileceği belirtildi.

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