Açıköğretim Sistemi 2020-2021 Güz Dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak

1 milyon 150 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilecek. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilecek sınavlarda öğrenciler, HES kodu kontrolü sonrasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alınacak. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verilecek. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam edecek. koronavirüs testi pozitif olan ve teması bulunan öğrenciler, iki ayrı sınıfta sınavlarına girecekler.

Sınava girmeden önce öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınava girebilmeleri için gerekli olan fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olarak kullanılabilecek belgeler ise şunlar: fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport.

Ayrıca Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Bu belgelerden birisinin eksik olması durumunda öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr web adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilecekler.