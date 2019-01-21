Açıköğretim Sistemi Ankara'da yaşayan başarılı öğrencileriyle buluştu

Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin görüşlerini, hangi materyallerden çalıştıklarını, e-öğrenme materyallerini ne kadar sık kullandıklarını bildirdikleri toplantıların yenisi bu kez Ankara'da Anadolu Üniversitesi Misafirhanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 30 yaş altı ve 30 yal üstü olmak üzere iki farklı öğrenci grubundan başarılı öğrencilerin davet edildiği toplantıya İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kaya katıldı.

İki oturumda gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumuna 30 yaş altı 15, ikinci oturumuna da 30 yaş üstü 15 öğrenci katıldı. Başarılı öğrencilerin tamamı, e-öğrenme ortamlarının (Anadolum e-kampüs sistemi) öğrenmeyi kolaylaştırdığını, yardımcı kaynaklara ihtiyaç duymadan genişletilmiş özet, video dersler, deneme sınavları, 1S1C, çıkmış sorular vb. öğrenme malzemelerinin kurumca öğrencilere sunulmasının çok faydalı olduğunu belirtti. Toplantıda ayrıca “Özet Oku”, “Sorularla Öğrenelim” ve “Çöz-Öğren” gibi mobil uygulamaları sıkça kullanan öğrencilerin çoğunluğunun ikinci üniversite öğrencisi olduğu ve okumakta oldukları programlarından mezun olduktan sonra yeni bir programa daha kayıt olmayı düşündükleri belirtildi.