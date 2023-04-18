Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Ara Sınavları başarıyla tamamlandı

Açıköğretim Sisteminde ilk kez 1 dersin süresi 1 gün ile sınırlanarak toplamda 726 farklı dersin sınavı tamamlandı. Bilişim altyapısında sağlanan geliştirmeler ile sadece 2 hafta sonunda, toplam 4 günde herhangi bir teknik sorun yaşanmadan sınavlar gerçekleştirildi. Böylelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2022-2023 Bahar Dönemi Çevrimiçi Ara Sınavları 8 ile 9 ve 15 ile 16 Nisan 2023 tarihlerinde başarı ile tamamlandı.

Deprem felaketleri nedeniyle tüm yurtta çevrimiçi olarak yapılan sınava yüzde 92'ye yakın katılımın olduğu görüldü. Sınavda 5 milyona yakın dersin oturumu başarı ile gerçekleştirildi.