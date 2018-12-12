Açıköğretim Sistemi TÜYAP Kitap Fuarı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, TÜYAP tarafından faaliyete geçirilen Eskişehir Kitap Fuarı'nda yerini aldı.

Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarını hayata geçiren TÜYAP, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır gibi kentlerin ardından Eskişehir'de de kitap fuarı düzenliyor. Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliği ve Eskişehir Valiliği desteğiyle bu yıl ilki düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı 11 Aralık Salı günü açıldı. 170 yayınevinin katıldığı fuarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi de e-öğrenme malzemeleriyle fuar alanı 2. salon 404c standında yer alıyor. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney Açıköğretim Sistemi standını ziyaret etti. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak fuar süresince okurlar birçok yazarla buluşacak. Ziyaretçiler Açıköğretim Sistemi standında sistemle ilgili merak ettiği sorulara yanıt bulup bilgi alırken fuar 16 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.