Açıköğretim Sistemi Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yerini aldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan ve sektörün öncülerini konuk eden Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Açıköğretim Sistemi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında çeşitli fuarlara katılarak devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı Anadolu Üniversitesi'nin katıldığı fuar hakkında konuştu. Rektör Çomaklı, "Dijitalleşen Açıköğretim Sistemi nedeniyle üniversite olarak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılımı çok önemsiyoruz. Üniversitemiz Açıköğretim Sistemi dijitalleşme misyonuyla birlikte e-öğrenme malzeme çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon Açıköğretim Sistemi öğrencimize sunduğumuz e-öğrenme hizmetlerinin günceli takip eden, yenilikçi ve kullanışlı olmasını önemsiyoruz. Fuarda standımızı ziyaret edecek olanlar, tanıttığımız e-öğrenme malzemelerini incelediklerinde belki de düşündüklerinden çok daha farklı bir Açıköğretim Sistemi imajıyla karşılaşacaklar. Dolayısıyla tüm konuklarımızı standımıza bekliyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin AÖF Anadolum e-Kampüs ortamı; görsel, sesli, PDF ve etkileşimli olmak üzere toplam 16 farklı malzeme türüyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunuyor. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile yerli ve yabancı şirketler ile kuruluşların yakın ilişkiler kurması, karşılıklı proje, teklif, ürün gibi alanlarda alışverişlerin yapılması, iş birliklerin kurulması amaçlanıyor. İlk kez düzenlenen fuarda 150 firma ve bin 500 katılımcı yer alıyor. 7-9 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek fuara katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Truva Salonunda T-33 numaralı standında konuklarını bekliyor.