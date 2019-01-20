Açıköğretim Sistemi Youtube kanalı "Youtube Silver Plaketi" aldı

Öğrencilerine ders çalışabilecekleri basılı ve izlenebilir formatlarda alternatif malzemeler sunarak öğrenme deneyimini zenginleştiren “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Youtube Kanalı”, ulaştığı takipçi sayısı ile ‘Youtube Silver Plaketi'ne layık görüldü.

Artan takipçi sayısı ile bu ödüle layık görülen kanal, izlenme ve takipçi sayısı ile dikkat çekiyor. “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Youtube Kanalı”, 100 bin aboneye ulaşıldığında verilen bu ödülü üniversite ve eğitim kategorisinde alan ilk ve tek kanal olma özelliği taşıyor.

“Üniversitemizin bu ödülü almış olması bizim için heyecan verici”

Konu hakkında açıklamada bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Anadolu Üniversitesi olarak Açıköğretim Sistemi Youtube Kanalı'nın bu ödülü almış olması bizim için heyecan verici. Bu bağlamda bu ödül bizim için sadece takipçi sayısının artışı değil, hazırladığımız ders videolarının ve öğretici içeriklerin büyük kitlelere ulaştığının da bir göstergesi. Bu ödül aynı zamanda bize yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu göstermekle birlikte bir misyon daha yüklüyor. Kanalın 55 milyonluk izlenme sayısı, paylaşılan içeriklerin yalnızca öğrencilerimiz tarafından değil genel olarak bu içeriklere ilgi duyan herkes tarafından da izlendiğini ve ilgi çektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bundan sonra da aynı özveri ve heyecanla gerek öğrencilerimiz gerekse toplumumuz için hizmet üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.