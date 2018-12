Açıköğretim Sisteminden yeni bir mobil uygulama

16 farklı ders malzemesinin sunulduğu e-Kampüs sisteminin yanı sıra mobil uygulamalarla da öğrencilere ulaşmayı hedefleyen Açıköğretim Sistemi tarafından geliştirilen Özet Oku uygulaması, herhangi bir konuda kendini geliştirmek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyen Açıköğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı “Uygulama aracılığı ile fakülte ve program bilgilerini giren öğrencilerimiz, kendi derslerine ait özetlere ulaşabiliyor. Öğrencilerim aynı zamanda ‘Ders Adı ile Arama' başlığını kullanarak istedikleri herhangi bir dersin özetine erişebiliyor. Bunun yanı sıra Açıköğretim Sistemine dâhil olmayan kişiler de bu uygulamadan faydalanma imkânına sahip” şeklinde konuştu.

Ayrıca her dersin her ünitesi için özetlere erişimin mümkün olacağı bildirildi. Mobil cihazlarda okumaya uygun olarak tasarlanan özet oku uygulamasında her dersin her ünitesi için özet yer alıyor. Ayrıca daha önceden indirilmiş olan ünite özetlerine “Özetler” başlığından çevrim dışı olarak da erişilebiliyor. Özet oku uygulaması ile artık daha kolay bir şekilde ders çalışabilecek olan öğrenciler, ilgili ünite özetlerini de 1-5 arasında puanlayabiliyor. Android tabanlı cihazlar için https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.anadolu.ozetoku adresinden iOS tabanlı cihazlar için ise https://itunes.apple.com/tr/app/%C3%B6zetoku/id1441306650?l=tr&mt=8 adresinden indirilebilen özet oku uygulaması hakkında istek, öneri ve şikâyetler https://aosdestek.anadolu.edu.tr/ adresinden iletilebiliyor.