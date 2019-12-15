Açıköğretim Söyleşileri'nde “Bir Öğrenme Teknolojisi Olarak Dış Korteks” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Söyleşi Günleri'nde ‘Bir Öğrenme Teknolojisi Olarak Dış Korteks' konusu ele alındı.

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, 13 Aralık Cuma günü düzenlenen 'Bir Öğrenme Teknolojisi Olarak Dış Korteks' konulu söyleşide alanrıdaki bilgi ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Dış korteks teknolojisinin öğrenme deneyimlerini izleme ve öğrenme deneyimlerine yardımcı olma açısından nasıl kullanılabileceği sorusunun irdelendiği söyleşide, alandaki teknolojik gelişmeler ve bazı çalışmalar paylaşıldı.

Doç. Dr. Mutlu, öğrenme deneyimi hakkında, “Öğrenme deneyiminin önemi ve etkisi önemli bir konu; çünkü öğrenme materyali yerine öğrenme deneyimi giderek çok daha kabul edilebilir hâl almaya başladı. Materyal maliyetleri neredeyse sıfır noktasına inebilmişken, deneyim maliyetleri giderek artıyor. Kişiler öğrenmeyi deneyimlemek istiyor, deneyimlediklerini yaşamak istiyorlar. Öğrenme deneyimi bu konu da dahil, birçok noktada büyük bir önem arz ediyor. Bizim bir bilgiyi anımsamamız ile o bilgiyle yaşadığımız deneyimi anımsamamız arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu fark, o bilginin kendisi ile bilginin deneyimini ayırt etmemizden kaynaklanıyor. Biz bilgiye doğrudan erişmektense o bilgiyi nereden kazandığımızı, diğer parçalarla nasıl birleştirdiğimizi, o bilgiyi nasıl yonttuğumuzu anımsayabilirsek aslında o bilgimizi pekiştirmiş oluyoruz. Aksi takdirde o bilgiyi yeniden öğrenmeye çalışmak zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

“Dış korteks teknolojisi geçmişteki deneyimle bilgilere kolayca erişilmesini sağlar”

Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, öğrenme deneyiminin önemine değindikten sonra dış korteks teknolojisinin bu deneyimler üzerinde ne gibi etkilere sahip olabileceğini kendi çalışması üzerinden özetledi. Doç. Dr. Mutlu şöyle konuştu:

“Dış korteks teknolojisi ile geliştirilen sistem, yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme süreçlerine paralel olarak kullanabilecekleri bir sentetik bellek olanağı sunar. Bu bellek sistemi aynı zamanda öğrenenin geçmişteki bir deneyimine ilişkin aklına gelen sözcükleri kullanarak, bu deneyime kolayca erişmesini sağlar ve böylece bir sentetik anımsama görevini de yerine getirir. Zamansal arama motorunun yapısından dolayı öğrenen anımsatıcı sözcüklerin geçtiği tüm deneyimlerin zamansal dağılımını da görebilir. Öğrenen, geçmişteki konular üzerindeki çalışmaların ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğini ve üzerine çalıştığı konuların zamanla evrimleşerek nasıl biçim değiştirdiğini bu sistem sayesinde görebilir. Sistem, gerçek hayatta birbirine dolaşık olarak yaşanan öğrenme deneyimlerini birbirinden ayrıştırarak bağımsızca izlenebilir ve bir deneyim videosuna dönüştürebilir. Bu olanak geçmiş deneyimleri değerlendirebilmeyi ve başkalarına kanıtlamayı kolaylaştırmaktadır. Geliştirilen öğrenme deneyimleri yöneticisi, öğrenme yetersizliği yaşayan öğrenenler için yaşamlarını kolaylaştırıcı bir yardımcı ajan görevini üstlenme potansiyeli taşımaktadır.”

Konuşmanın sonunda Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer tarafından Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu'ya katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.