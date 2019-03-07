Açıköğretim'de canlı dersler başladı

Alanında uzman öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlara katılan öğrenciler, ilgili haftanın konusunu izlerken dersin öğretim elemanına soru da sorabiliyor. http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesinden giriş yapıldıktan sonra ilgili dersin sayfasından ulaşılabilen canlı dersler, öğrenciler ve öğretim elemanları arasında etkileşimi sağlayarak derslerden en yüksek düzeyde verim alınmasını amaçlanıyor.

Canlı derslere nasıl katılacaksınız?

Canlı derslere katılabilmek için öncelikle o derse kayıtlı olmak gerekiyor. http://ekampus.anadolu.edu.tr web sitesine girdikten sonra, kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açıp gelen sayfada, sol tarafta bulunan “Canlı Ders Takvimine” tıklayın. Karşınıza gelecek sayfada hangi dersin, hangi gün yapılacağı bilgisi yer alıyor. Dersin yapılacağı gün ve saatte dersin karşısındaki “Gir” bağlantısına tıklayın. Karşınıza çıkan sayfadaki yönergeleri takip ederek canlı derse katılabilirsiniz. Katılamadığınız canlı derslerin kayıtları da yayınlanıyor. Dersi daha sonra izlemek için kayıtlara, Canlı Ders bağlantısından erişim sağlanabilir. Dersler, 24 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.