Açıköğretim'den ‘Çöz öğren' uygulaması

Çöz Öğren uygulaması, tüm kullanıcıların dilediği yerde, dilediği zaman erişebileceği, soru çözerek kendilerini geliştirmelerine ve sınavlara hazırlanmalarına olanak sağlayan bir mobil uygulama olarak göze çarpıyor. Çöz Öğren uygulamasında ‘Sorularla Öğrenelim' ve ‘Deneme Sınavı' adında iki farklı malzeme yer alıyor. Sorularla Öğrenelim malzemesi, Açıköğretim Sistemi'nde yer alan her bir dersin her bir ünitesine dair açık uçlu sorulardan ve bu soruların cevaplarından oluşan bir malzeme olup soruların cevaplarına dair daha detaylı bilgilere ulaşılabilme imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, Sorularla Öğrenelim malzemesindeki içerikleri, “Çalışma Listesi”ne kaydederek çevrimdışı olarak da erişebilme imkânına sahip.

Deneme Sınavı ise kullanıcıların bir sınav ortamındaymış gibi kendilerini test etmelerine olanak sağlayan bir malzeme. Açıköğretim Sistemi'ndeki her bir ders için çoktan seçmeli soruların yer aldığı Deneme Sınavı malzemesinde vize ya da final sınavı seçeneği de bulunuyor. Deneme sınavı sonunda doğru ve yanlış cevapların sayısı, hangi sorulara doğru ya da yanlış cevap verildiği gibi detaylara ulaşmak mümkün. Bunun yanında, kullanıcıların sınav performansını değerlendirmesi ve gelişimlerini gözlemlemesi adına geçmiş deneme sınavlarına ulaşabilme imkânları da bulunuyor.

"Ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konuyla ilgili olarak “Toplumun tüm kesimine öğrenme fırsatı sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geliştirilmiş olan Çöz Öğren mobil uygulamasını, dileyen herkes App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebilir ve diledikleri yerde, diledikleri zamanda kullanabilirler” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, Sorularla Öğrenelim malzemesinde 787 farklı derse ait toplam 253 bin 034 soru, Deneme Sınavı kısmında ise 887 derse ait toplam 359 bin 568 soru yer alıyor. Başka bir deyişle Çöz Öğren uygulaması ile 600 binin üzerinde soru, kullanıcıların hizmetine sunuldu.