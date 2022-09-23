Adalar'a duyarsızca bırakılan atık birikintisi tepki çekti

Eskişehir'in meşhur Adalar Bölgesi olarak bilinen alana bırakılan moloz ve inşaat atığı birikintisi dikkat çekti.

Eskişehir'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan ve Adalar Bölgesi olarak da bilinen Porsuk Bulvarı'ndaki atıklar dikkat çekti. Bir apartmanın önünde bırakılan ve adeta küçük dağı anımsatan moloz ve inşaat atıkları, görenleri hayrete düşürdü. Ayrıca sabahın erken saatlerinden itibaren atıkların orada bulunduğu öğrenildi. Çuvalların içerisinde yer alan malzemelerin kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmezken, bölgeye gelen vatandaşlar duyarsızca bırakılmasından ötürü tepki gösterdi.