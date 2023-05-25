Adalet Meslek Yüksekokulundan Mavi Kapak Kampanyası'na destek

Eskişehir Adalet Meslek Yüksekokulu gönüllü öğrencileri ve personeli, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi'nin başlattığı ‘Mavi Kapak Kampanyası' için toplanan kapakları derneğe teslim etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesinin Eskişehir'deki kamu kurum ve kuruluşlarında ve okullarda “Mavi Kapak Kampanyası” çerçevesinde yürüttüğü faaliyete katkı sunmak üzere Adalet Meslek Yüksekokulu gönüllü öğrencileri ve personeli topladıkları kapakların teslimi için Derneğe ziyarette bulundu. Ziyarette Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini temsilen Elif Çetin ve Dudugül Uluç ile Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Kutlu Mutluer, Yüksekokul Sekreteri Fatma Melda Esen, Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen, Şube Sekreteri Nesrin Özkoca, Disiplin Kurulu Başkanı Muharrem Er, Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Er ve Mali Sekreter Zeynep İlkselvi yer aldı.

Dernek Başkanı Eşen: “Türkiye Sakatlar Derneği ülkemizdeki en eski engelli derneklerinden biridir”

Dernek Başkanı Cafer Eşen, gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye Sakatlar Derneği ülkemizdeki en eski engelli derneklerinden biri olarak 60 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün itibariyle 68 şube ve 7 temsilcilik ile hemen hemen ülkemizin tamamına yakın bir alanda engellilerin sorunlarına çözüm bulunması, ihtiyaç sahiplerine destek verilmesi, hukuksal ve tıbbi konularda yardımcı olunması, rehabilitasyon, meslek edindirme gibi engellilerin günlük yaşama ve çalışma ortamına hazırlanmasına katkı verilmesi, eğitim gibi birçok konuda faaliyetler yürütmektedir. Özellikle gençlerin duyarlı bir şekilde engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmaları ve toplumun bilinçlenmesine yönelik örnek davranışları bizi mutlu etti. Desteklerinden ötürü Anadolu Üniversitesine, Adalet Meslek Yüksekokulunun öğrenci ve personeline teşekkür ediyorum.”