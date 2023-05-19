Adalet teşkilatı Gençlik Yürüyüşü'nde buluştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Eskişehir adalet teşkilatı çalışanları, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlen Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Adalet Bakanlığının başlatmış olduğu “Yüzüncü Yıl Etkinlikleri” çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi'nde başlayan yürüyüşe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel ve Savaş Kılıç, Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları personelleri ile aileleri katıldı.

Türk bayrakları ile başlanılan yürüyüş, ormanlık alan içerisinde bulunan 7 kilometrelik parkur tamamlanarak son buldu. Yürüyüşün ardından parkur sonunda bulunan maden suyu kaynağında dağıtılan kumanyalar ile dinlenen katılımcılar sohbet ederek vakit geçirirken program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.