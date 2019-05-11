Adanaspor, deplasmandan 3 puan ile döndü

Deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olan Adanaspor'da Teknik Direktör Eyüp Arın, 3-0'lık galibiyetin ardından, “Adanaspor ve Eskişehirspor süper ligin gerçekten korkulu takımlarından” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Eskişehirspor'a karşı aldığı galibiyetin ardından puanını 37'ye çıkardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Arın, Eskişehirspor'u ve kendi oyuncularını tebrik ederek, “İki takım da süper iki takımı. Süper ligde gerçekten korkulu takımlarından Adanaspor ve Eskişehirspor. Bu sene ikisi de aldığı skorlarla, daha çok kendimize baktığımızda da kötü geçirdik. Eskişehirspor'un yapılanmasının dolayı gençlerle ilk yarıda çıkıp mücadele etti. Gençlerin ayakta tutuğu bir takım halinde buraya gelmesi ayrı bir konu. Biz kendi açımızdan değerlendirdiğimizde de kötü giden bir sezonun son iki haftasına geldiğimizde kazanmak için gelmiştik. Bu sezonun son iki maçını kazanarak bitirmek istiyorduk. Eskişehirspor'un son haftalardaki performansı gerçekten çok önemli, çok değerli ve çok coşkulu bir takım görüntüsündeydi. Taraftarını arkasına alıp gerçekten sahasında müthiş organize olan bir takımdı. Tabii ki hafta içi alınan sonuçtan sonra matematiksel olarak rahatlamak Eskişehirsporlu oyuncuları da baya rahatlatmıştı. Bu anlamda çıktığımız müsabakada önce golü bulduk. Ondan sonra net pozisyonları bulduk. Bunların içinde 3 tanesini değerlendirdik. Bu arada Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.