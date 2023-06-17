Adaylar YKS'de veliler dışarda ter döktü

Eskişehir'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenenYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılan öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler sınava giren adaylar kadar heyecan yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Temel Yeterlilik Testi binlerce adayın katılımıyla saat 10.15 itibariyle başladı. 2 saat 45 dakika sürecek sınava girecek adaylar sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinden itibaren gelerek bina önlerinde beklemeye başladı. Velileri ile birlikte sınava gireceği okulun bahçesine gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sınavın yapılacağı bina girişlerinde kuyruk oluşturan adaylar görevli polisler tarafından sınava giriş belgeleri ve T. C. Kimlik kartı kontrolünün ardından sırayla sınav salonlarına alındı. Bazı adayların sınav merkezlerine girişin son bulduğu saat 10.00'dan saniyeler önce son anda koşarak sınava yetiştiği gözlemlendi.

Ailelerin de adaylar kadar stresli olması gözlerden kaçmadı. Bazı veliler sınavın uygulanacağı okulların giriş kapısının kapanmasıyla okul dışına çıkarak YKS'de ter döken öğrenciler için dualar okudu. Veliler YKS'ye giren öğrencilerin 2 yıldır koronavirüs pandemisinin ardından sınava hazırlanma sürecinde zorlandığını belirtti. YKS'ye hazırlık sürecinde öğrencilerle birlikte sınava hazırlandıklarına vurgu yapan veliler, sınav sonunda hazırlıklarının meyvesini almak istediklerini söyledi.

“Bu 9 aylık süreçte biz de onunla beraber hazırlandık”

Sınava giren oğlu için Bilecik'in Bozüyük ilçesinden gelen Mustafa Kemal Kutluer, 9 aylık süreçte sınava oğluyla birlikte hazırlandıklarını dile getirdi. Veli olarak öğrencilerden daha heyecanlı olduklarını aktaran Kutluer, “Öğrencimiz burada sınava gireceği için Bozüyük'ten geliyoruz. Artık hayırlısıyla sınavda bir şeyler yaparsa diye bekliyoruz. Bizler veliler olarak öğrenciden daha çok heyecanlıyız. Bu 9 aylık süreçte biz de onunla beraber hazırlandık. Tüm hareketlerimizi ona göre ayarladık. İnşallah bugün ve yarın bunun meyvesini alacağız. Öğrencimizin ismi Kerem Kutluer, eşit ağırlık seçti ve psikoloji bölümü istiyor. O da sınav sebebiyle çok gergin ve heyecanlı. Özellikle son hafta stres durumu bayağı bir arttığı için onu yatıştırmaya çalıştık. Benim mesleğim de öğretmenlik olduğundan teskin etmeye çalıştık ama bakacağız artık. Kendi öğrencimizi, kendi çocuğumuzu sınava hazırlamak çok daha farklı bir his. Baba öğretmen olsa da genelde kendi öğretmenini daha çok dinliyor. Biz de her zaman ona uymaya çalıştık, yapacağı şeyleri söyledik. İnşallah sınavda başarılı olur” diye konuştu.

“Ablası da üniversite okuyor, aslında bu benim ikinci heyecanım”

Sınava giren Özge Cihan adlı öğrenci ile ikinci kez sınav heyecanı yaşadığını belirten Fatoş Cihan ise bütün adayların başarılı olmasını dileyerek, “Bugün kızım sınava girdi, çok heyecanlıyız. Ablası da üniversite okuyor, aslında bu benim ikinci heyecanım. Yani heyecanlar bitmiyor, aynı heyecanı bunda da yaşıyorum. O da çok heyecanlıydı. İnşallah bütün evlatlarımız başarılı olsunlar. Allah zihin açıklığı versin onlara. Heyecanlarını yensinler, hepsi çok güzel yerlere gelsinler. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olsunlar. Kızımın ismi Özge Cihan, kendisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Fakültesi'ne gitmek istiyor. O da ablası gibi sağlık sektörüne ilgi duyuyor. Belki eczacılık da olabilir ama dişçiliği daha çok istiyor. 2 yıllık pandemi sürecinde çocuklarımızın eğitim süreci aksadığı için bir anda tekrardan derslerine adapte olmamaları, okulu ve dershaneyi aynı anda yürütmeleri onlar için yorucu oldu. Çünkü evdeki geçirdikleri o uzun süreçten sonra tekrardan bu alışkanlıkları edinmeleri gerekiyordu. Ama çok şükür bunu da atlattılar” ifadelerini kullandı.