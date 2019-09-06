Adliyeye özür dileyerek girdi, tutuklanarak çıktı

Eskişehir'de 120 polisin katılımıyla drone destekli olarak 13 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüphelinden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye getirildikleri esnada kapıda ağlayan annesinden özür dileyen Z.C. isimli kadın da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik önceki günlerde eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi. Haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapma suçundan işlem yapılan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Burada çıkarıldıkları mahkemece 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ayrıca 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra savcılıktan serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde adliyeye getirildiği sırada, annesinin “Yaktınız beni yaktınız” şeklinde feryat etmesi üzerine “Özür dilerim anne” diye karşılık veren Z.C. (22) isimli zanlı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.