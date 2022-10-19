AFAD'dan nefes kesen deprem tatbikatı

Eskişehir'de 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 5.2 şiddetinde deprem senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Eskişehir'de 21 Ekim'e kadar sürecek olan 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde düzenlenen yüz yüze ve çevrimiçi toplantılarla başladı. Açılış konuşmalarının ardından AFAD koordinesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre merkezi Tepebaşı ilçesi olan 5.2 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda ekiplerin olumsuzluklara müdahale kabiliyeti test edildi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta; yaklaşık 400 personel, 54 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, 69 araç, 1 helikopter ve 70 AFAD gönüllüsü yer aldı.

Tatbikat çerçevesinde meydana gelen deprem nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından, kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler acil durum toplanma alanlarına gitti. İl Afet Müdahale Planı'na göre kampüste belirlenen bölgeye arındırma alanları ve çadırkent kuruldu. Senaryoya göre, yangın çıkan binalarda mahsur kalan afetzedeler, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Enkaz altında kalan afetzedeler ise arama kurtarma ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Tatbikat, İki Eylül Kampüsü'ndeki spor salonunda kurulan Eskişehir Alternatif AFAD Merkezi'nden yönetildi. Vali Erol Ayyıldız ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkezdeki masa başı uygulamasında AFAD İl Müdürü Recep Bayar'dan bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından merkezden ayrılan Vali Ayyıldız ve AFAD Başkanı Sezer, tatbikat sahasında incelemelerde bulundu.

“Avrupa'nın ve dünyanın örnek sistemlerinden bir tanesi”

Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'de arama kurtarma birimlerinin akreditasyon sisteminin büyük gelişme kaydettiğini belirterek, “Tatbikat yılında, Türkiye'de her alanda tatbikatlar yapıyoruz. Bu seneki hedefimiz 70 bin tatbikat yapmak. Şu anda 59 bin 400 tatbikat gerçekleştirdik. 12 Kasım'da da tüm Türkiye'yi, hatta Kıbrıs'ı da içerisine alacak büyük bir şekilde tatbikata hazırlanıyoruz. Bugün burada 5.2'lik bir senaryo gerçekleştiriliyor. Senaryoda; deprem anı, tahliye ve senaryo gereği yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımıza arama kurtarma birimleri tarafından müdahale edildi. Kurtarılanlar, önce toplanma alanlarına, sonrasında ise geçici barınma alanlarında ve kurum misafirhanelerine götürülüyor. Burada 23 tane afet grubu var. Bunların tamamı etkin bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de akreditasyon sistemi son 3 yıldır büyük bir gelişme kaydediyor. Akredite ettiğimiz arama kurtarma birimleri, sahada etkin şekilde çalışıyor. Şu anda Türkiye genelinde 63 tane akredite edilen arama kurtarma birliği var. Ayrıca 570 bin gönüllümüz oldu. Avrupa'nın ve dünyanın örnek sistemlerinden bir tanesi. Bu da vatandaşlarımızın bu konulara verdiği ehemmiyetten kaynaklanıyor” diye konuştu.

“BM tatbikatında ulaştığımız kapasiteyi diğer ülkeler de kendilerine örnek almak istiyorlar”

Türkiye'nin afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme açısından dünyaya örnek olduğunun altını çizen AFAD Başkanı Sezer, “Türkiye afete müdahale ve afet sonrasında iyileştirme bakımından dünyada örnek ülkelerden bir tanesi. Geçen hafta uluslararası bir tatbikat yaptık, 40'a yakın ülke katıldı. BM ve Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması da dahil, temsilcilerin katıldığı bir tatbikat oldu. Orada ulaştığımız kapasiteyi, diğer ülkeler de kendilerine örnek olarak almak istiyorlar. Dünyada BM manasında en fazla akredite olan ülke, birlik Türkiye oldu. Şu anda 2 tane arama kurtarma birliğimiz akredite durumunda ama bütün birliklerimiz akredite olacak seviyedeler. BM koymuş olduğu sınırdan dolayı en fazla 2 tane birliği kendi içlerine aldıklarından dolayı 2 oldu. 2 tane de sivil toplum kuruluşumuz var. Bu manada en fazla üye ülke durumundayız. Bu dünya standartlarında hem sivil toplum kuruluşlarımızı akredite edip eğitim veriyoruz, hem de kendi birliklerimizi sürekli bu seviyede yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da birçok ülkeye de mentorluk yapıyoruz” dedi.

Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “5.2'lik depremde nasıl hareket edilmesi gerektiğini, senaryo etrafında canlandırdılar. Bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Eskişehir, bu büyüklükteki bir depremden kendi çabalarıyla atlatabileceğiyle ilgili bir senaryo kurgulandı” ifadelerini kullandı.