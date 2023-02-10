AFAD'ı taklit ederek vatandaşları mağdur etmeye çalışan 3 hesap kullanıcısı yakalandı

Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında sosyal medya üzerinde AFAD gibi resmi kurum ve kuruluşların web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını taklit edip bağış talep ederek vatandaşları mağdur etmeye çalışan dolandırıcıların olduğunu tespit etti. 17 ilde toplam 20 hesap kullanıcısı tespit edilerek adli işlem yapılması sağlanırken, Eskişehir'de tespiti yapılan 3 hesap kullanıcısı adli makamlara gönderildi.