AFAD'ın yaşam malzemelerine göz diktiler

Eskişehir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait, acil durumlarda vatandaşların kullanımına sunduğu yaşam malzemelerinin bulunduğu konteynırlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce soyuldu.

Eskişehir-Muttalip yolu üzerinde AFAD'a ait içerisinde acil durumlarda vatandaşlara ulaştırılmak için beklenen yaşam malzemeleri kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Sabah bölgeye gelen yetkililer hırsızlık olayını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin yakalanması için olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan incelemeler de ise, konteynır içinde bulunan yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu gibi malzemelerin çalındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.