AFAD'tan DAK üyelerine eğitim

10 kişiden oluşan DAK grubu, müdürlük binasına gelerek AFAD yetkililerinden enkazlarda kullanılacak malzemeler hakkında bilgi aldı. DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, verimli bir toplantı olduğunu dile getirerek, "10 kişilik bir grup bugün AFAD'a gelerek, enkazlarda kullanılacak olan malzemeleri tanıdık, gerekli bilgileri aldık. Bizim açımızdan da çok verimli geçti. Bu aşamadan sonra dernek çatımız altında çeşitli tatbikatlar yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün bize eğitim veren ve ağırlayan AFAD ekibimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.