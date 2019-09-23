Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden Kazım Kurt'a ziyaret

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Dernek başkanı Perwiz Naseri, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Perwiz Naseri, Afganistanlı göçmenleri bir araya getirmek, onların sorun ve sıkıntılarını gidermek, çeşitli etkinlikler düzenlemek ve devlet ve göçmenler arasında bir köprü olmak amacıyla Eskişehir'de Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulduğunu söyledi. Naseri ayrıca Başkan Kurt'a verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Afganistanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Perwiz Naseri ve Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak demokratik kitle örgütlerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti.