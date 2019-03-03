Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı

Eskişehir Afganlar Birliği ve Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Afgan Kültür Tanıtım Günü' gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Eskişehir Göç İdare Müdürü Gökhan Akyıldız, YUDER Başkanı Nihat Demir, Eskişehir Afganlar Birliği Başkanı Parwiz Naseri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Eskişehir'de eğitim gören Afganistanlı öğrenciler, uluslararası kurma statü bünyesi çerçevesinde Eskişehir'de bulunan Afgan aileleri ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Afgan yöresel elbise şovları yapıldı. Yerel dansların da sergilendiği etkinlikte gelen misafirler büyük coşku yaşarken, söylenen şarkı, şiir ve hikayelerle öğrenciler de Afgan kültürünü tanıttı. Düzenlediği programda Eskişehir Afganlar Birliği Başkanı Parwiz Naseri yaptığı konuşmada uluslararası kurma statü bünyesinde Afganistan'dan gelen mültecilere yer verdiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Naseri, "Bugün biz Afganlar olarak Eskişehir'de bu programı düzenliyoruz. Amacımız tüm kardeşlerimizi bir araya getirip birlik ve beraberliğini ilan etmekti. Kültürümüzün bir parçası olsa da dünyaya anlatmaktır. Afganistan'ın nasıl ki tarihi, medeniyeti ve kalbi zengin ise kültürü de zengindir. Tabi bunu biz bir ya da iki program ile anlatamayız. Ancak küçük bir parçasını gözden geçirebiliriz" şeklinde konuştu.