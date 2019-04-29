Afjet Afyonspor ligde kalma şansını zora soktu

Eskişehirspor'a 3-1'lik skor ile kaybederek ligde kalma şansını zora sokan Afjet Afyonspor'da Teknik Direktör Yardımcısı Cevdet Göç, “6 haftadır kazanamıyoruz, bunun psikolojisi kolay değil” dedi.

Deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 3-1'lik skorla kaybeden Afjet Afyonspor, 25 puanda kalarak Spor Toto 1. Lig'de kalma şansını zora soktu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yardımcısı Cevdet Göç, 6 haftadır kazanamadıklarını ve bunun psikolojik olarak kolay olmadığını söyleyerek, “Beklemediğimiz bir sonuç. 3-4 gündür kamptayız. Bizim için çok önemliydi bu maç. Puan ya da puanlar almak istiyorduk. Onun için çalışmalarımızı ve analizlerimizi yaptık. Maça da çok iyi başladık. 1. dakikada çok net bir pozisyonumuz var. O golü atmamız lazımdı, olmadı. Yine çok çalıştığımız yan toptan gol yedik. O bizi ayrı üzdü. Çünkü yan toptan özellikle Erdal ile etkili olduğunu biliyorduk. Ona üzüldük. Oyunda yine dengeyi kurduk. İçeriye 1-0 girmemiz gerekirken, kaçırdığımız yine bir gol var. 41. dakikada bir tane daha gol yiyoruz. Bizim kadro yapımız belli sizler de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Her hafta cezalılar var, sakatlar var. Kadro yapımız mütevazi. Seçeneğimiz yok. Üstüne aksilikler geliyor. İkinci yarıya aslında çok inançlı başladık. İstediğimiz golü de bulduk ama 1 dakika geçmeden kırmızı kartı görmemiz bizi eksik bıraktı. Buna rağmen risk almak zorundaydık. Risk de aldık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Yapacak bir şey de yok. 2-1, 3-1 olmamız çok önemli değil bizim puan ya da puanlar almak zorundaydık. Eskieşhir'in de durumu belli kazanıp tamamen rahatlamak istiyor. İkinci yarı çok üstün oynadığımızı düşünüyorum 10 kişi olmamıza rağmen. Ama risk aldığımız dakikalardan sonra golü yedik. Yapacak bir şey yok. 3 haftamız kaldı, çember daraldı. 6 haftadır kazanamıyoruz, bunun psikolojisi kolay değil. Genç arkadaşlarımız var. Ama son düdüğe kadar mücadelemizi vereceğiz. Eskişehirspor'a da başarılar diliyorum. Çok büyük bir camia. Bu seyirciye bu şehre yakışır” ifadelerini kullandı.