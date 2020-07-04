Ağabey ve kardeşten 17 milyonluk vurgun

Elazığ'da iş adamlarını 17 milyon lira dolandıran ağabey, kardeş, anne ve babadan oluşan çete Eskişehir'de yakalandı.

Elazığ'da bir iş adamının, yaklaşık 800 yetimin her istediğini karşıladıklarını belirten Oğuzhan K. (41) ile kardeşi Mustafa Tarık K., yaklaşık 17 milyon parasını aldı. Konuyla ilgili iş adamının şikayette bulunması üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Haziran 2020 tarihinde çeteye yönelik operasyon başlattı. Başlatılan operasyonu Elazığ ile Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlükleri iş birliğinde yürüttü. Elazığ emniyeti tarafından şüphelilerin Eskişehir'de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri Oğuzhan K.'yi, annesi ve babasını gözaltına aldı. Şüphelilerden Mustafa Tarık K.'yi ise arama çalışmaları devam ediyor. Elazığ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan K., anne ve babası Eskişehir'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Oğuzhan K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Farklı iş adamlarını da dolandırmışlar

Öte yandan, şüphelilerin dolandırdığı iş adamlarını tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise 6 kişiye ulaşıldı. Bu iş insanlarını farklı konularda suiistimal ederek dolandırdıkları belirlendi.