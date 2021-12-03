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Ağaç diplerine çöp bırakılmaması için yalvardı

Eskişehir’de cadde üzerindeki ağaçların dibine çöp bırakılmaması için harekete geçen duyarlı vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu.

Eskişehir'de cadde üzerindeki ağaçların dibine çöp bırakılmaması için harekete geçen duyarlı vatandaş ilginç bir yönteme başvurdu.


Eskişehir'in Şair Fuzuli Caddesi'nde ağaçların diplerine çöp atıldığını gören bir vatandaş, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla farklı bir çalışmaya imza attı. Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna "yalvarırım ağaç diplerine çöp atmayın" yazılı bir kağıt yapıştıran vatandaş, duyarsızca çöp atanların dikkatini çekmeye çalıştı. Bütün çabasına rağmen zaman zaman ağaç diplerine atılan çöpler dikkat çekti. Genellikle sigara izmaritlerinin bulunduğu çöp poşetleri ve karton kutuların ağaç diplerine atıldığı görüldü.

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