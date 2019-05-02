Ağaç oyuğuna yavrulayan anne kediyi vatandaş sahiplendi

Eskişehir'de, bir ağaç oyuğuna yavrulayan anne kediyi ve yavrularını vatandaşlar sahiplendi.

Yenibağlar mahallesi Mimar Sinan sokak üzerinde bulunan gövdesi oyuk bir ağaçtan kedi sesleri duyan vatandaşlar, kedilerin sıkıştığını düşünerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Eskişehir İtfaiyesi Esentepe Grup Amirliği ekipleri, ağaç kovuğunu kontrol ettiklerinde anne kedinin yavruladığını gördü. Ardından anne kediyi ve yavrularını oyuktan çıkaran itfaiye çalışanları, kedileri hayvan barınağına götürmek istedi. Bu esnada ihbarı yapan vatandaşlar kedileri sahiplenerek, götürülmesine izin vermedi. Anne kedi ve yavrularının sahiplenilmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.