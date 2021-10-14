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Ağaca astığı notla insanlara çöp atmamaları için yalvardı

Eskişehir’de cadde üzerinde bir ağacın üzerine tutturulan ‘Yalvarırım ağaç diplerine çöp atmaktan vazgeçin’ yazılı kâğıt dikkat çekti.

Eskişehir'de cadde üzerinde bir ağacın üzerine tutturulan ‘Yalvarırım ağaç diplerine çöp atmaktan vazgeçin' yazılı kâğıt dikkat çekti.


Odunpazarı bölgesindeki en işlek caddelerden biri olan İki Eylül caddesinde, bir ağacın üzerine ‘Yalvarırım ağaç diplerine çöp atmaktan vazgeçin' yazılı bir kâğıt asıldı. Çevredeki esnaflar ve temizlik görevlileri cadde üzerinde daha önce de bu şekilde yazıların asılı olduğu ağaçlar gördüklerini, ancak notun kim tarafından asıldığını bilmediklerini ifade etti.

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