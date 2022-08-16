İhlas Haber Ajansı

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Ağaçların tünel oluşturduğu sokak görsel şölen sunuyor

Eskişehir’de bir sokakta, ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzara görenleri mest ediyor.

Eskişehir'de bir sokakta, ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzara görenleri mest ediyor.


Odunpazarı ilçesinde bulunan DSİ sokak, özellikle yaz mevsimin gelmesiyle birlikte kendisine hayran bırakıyor. Sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla tüneli andıran görüntü, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Ağaç dallarının gökyüzünü kapattığı, yeşilin her tonuyla renklenen sokaktan geçen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor.

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