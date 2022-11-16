Ağaçta asılı kalan güvercin son anda kurtarıldı

Eskişehir'de ayağındaki ipin ağaca dolaşması sonucunda baş aşağı mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın bir vaziyette kurtarıldı.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi ile Hamamyolu Caddesi kesişiminde bulunan bir park içerisindeki ağacın dalına takılmış güvercin insanların dikkatini çekti. Baş aşağı mahsur kalan talihsiz kuşu gören vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdiven uzattıktan sonra güvercinin ayağındaki ipi keserek kuşu kurtardı. Yarı baygın bir vaziyette aşağı indirilen güvercin, tedavisi yapılmak üzere ekipler tarafından veteriner kliniğine götürüldüğü öğrenildi.