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Ağağıkuzfındık Sosyal Tesislerinde bakım çalışmaları

Eskişehir’in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.


Beraberinde Aşağıkuzfındık Mahalle Muhtarı Ali Özden ile birlikte sosyal tesiste yapılan bakım onarım çalışmalarını inceleyen Başkan Bozkurt, yapılan işlemlerin ardından tesisin mahalle sakinlerine daha iyi hizmet vereceğini bildirdi.


Mahalle muhtarı Ali Özden de tesiste bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

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