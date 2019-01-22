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Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği hizmete başladı

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne bağlı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında kurulun Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne bağlı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında kurulun Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği hizmet vermeye başladı.


Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniğinde çocuk hastalara hizmet vermek için görev alacak 2 Pedodonti Kliniği ve 11 adet bütün hizmetlerin aktif olarak verildiği entegre klinikleri bulunuyor. Hizmet vermeye başlayan poliklinikleri ziyaret eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, polikliniğin Tepebaşı bölgesinde ikamet eden hastalar başta olmak üzere il geneli ve çevre illerden de gelecek hastalara hizmet vereceğini belirtti. Müdür Bilge; polikliniğin yeni hizmet vermeye başlamasına rağmen günlük 200'ün üzerinde başvuru aldığını, verilen bütün hizmetler ile diş dolgusu, diş çekimi, kanal tedavisi, sabit ve hareketli protez ve diş eti hastalıkları tedavisi gibi rahatsızlıkların tedavilerinin yapıldığını ifade etti.


İl Sağlık Müdürü Bilge'ye ziyaretinde Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle, Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Mumcu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve hastane idarecileri eşlik etti.

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