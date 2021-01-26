Ağrı hissetmeden idrar kaçırma sorununa manyetik sandalye ile çözüm

Beyhan Yenerkol, idrar kaçırma hastalığında uygulanan inkontinans tedavisi hakkında bilgi verdi.

Sık rastlanan idrar kaçırma sorununun kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten, Dr. Beyhan Yenerkol, “Türkiye'de üç kadından biri idrar kaçırma sorunu yaşıyor, bu rakam ilerleyen yaşlarda daha da artıyor” dedi.

İdrar kaçırmanın tedavi edilebilir bir sorun olduğunun altını çizen Dr. Yenerkol, “İdrar kaçırmayı manyetik sandalye ile tedavi ediyoruz. Hastaların giysileri ile koltukta oturarak, ağrı hissetmeden tedavileri yapılıyor” diye konuştu.

Erken teşhis önemli

Erken tanının önemine değinen Dr. Yenerkol, ”Normal idrara çıkmak için pelvik tabanını oluşturan kemik, bağ ve kas dokusundan oluşan anatomik yapıların ve periferik sinir sisteminin sağlıklı çalışması gerekmektedir. İdrar kaçırma hastalığının teşhis ve tedavisi erken dönemde gerçekleştirilmediği takdirde, tedavisi güçleşmekte, aynı zamanda hastaya daha büyük problemler yaşatabilmektedir” ifadelerini kullandı.

İdrar kaçırma nedenleri

İdrar kaçırmanın nedenleri üzerinde duran Dr. Yenerkol, ”İdrar kaçırmaya sebep olan birtakım etkenler vardır. Bunlar hormon eksikliği, pelvik taban kaslarının zayıflığı, nörolojik hastalıklara bağlı idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları, sigara, prostat büyümesi, kronik kabızlık, geçirilmiş pelvik ameliyatlar, prostat ameliyatları, çok doğumlar, zor ve travmalı doğumlar, stres anında, aşırı kilo ve menapoza bağlı hormonal değişikler. İdrar kaçırma ilerleyen yaşla karın bağlarının gevşemesi, karın ve pelvik kaslarının zayıflamasıyla birlikte daha sık görülmektedir. Yaşlanmanın bir süreci değildir. Bazı hastalarda günlük aktiviteleri sırasında idrar kaçırma sorunu görülmez, ancak bu hastalar sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe gibi sorunlar yaşayabilirler. Kişinin günde 10-15 kez tuvalete gitmesi de yaşam kalitesini bozmaktadır “ dedi.

Kadınlarda daha belirgin görülüyor

“İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık ortaya çıkmaktadır” diyen Dr. Yenerkol, “Kadınlarda daha belirgin olmak üzere hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve hastayı sosyal yaşamdan uzaklaştıran önemli bir sağlık sorunudur. Yaş ilerledikçe artan idrar kaçırma problemi 40 yaş üstü kadınların yaklaşık yüzde 40-60 sini etkilemektedir. Erkeklerde prostat ve prostat kanseri ameliyatlarından sonra idrar kaçırma sorunları yaşanabilir“ dedi.

Manyetik koltuk tedavisi nasıl uygulanıyor

Manyetik koltuk tedavisinin uygulandığı süreci aktaran Dr. Yenerkol,” Kliniğimizde bu amaçla müracaat eden hastalarımızdan batın USG, idrar tetkikler, gerekirse batın röntgeni istenir. Gerekli Üroloji, Jinekoloji, Nöroloji Uzman hekimlerinden konsültasyonlar istenir. Uygun olan hastalarımızda ‘Manyetik Koltuk Tedavisi' (Manyetik Pelvik Stimülasyon tedavisi) yapılmaktadır. Amerikan FDA onaylı bir tedavi yöntemidir. Haftada 3-5 seans olarak toplam 15-20 seans uygulanmaktadır. Seansı 20 dakika sürmektedir. Bu tedavimizi yapabilmemiz için mesanenin kendisinde veya komşu organlarda tümoral oluşum, idrar yolu enfeksiyonu, kalp pili, mekanik kalp kapağı, diz, kalça protezi, metal koroner veya damar stentleri, kadınlarda spiral olmamalıdır. Bu tedaviyle amaç, mesane, alt batın ve ve pelvis kaslarını güçlendirme, idrar yapma hissini bastırarak mesane kapasitesini artırarak ve günde 3-4 kez aralıklarla idrar yapılmasını sağlamaktır. Manyetik koltuk tedavisinden sonra, hastanın yapması için Kegel egzersizleri öğretilir “ dedi.