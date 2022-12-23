Ağzı bağlı çuvalda bulunan 8 yavru köpek ve sütannesi gözetim altına alındı

Eskişehir'de demiryolu işçileri tarafından ağzı bağlı çuval içeresinde fark edilen 8 köpek yavrusu ve sütannesi Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne getirilerek gözetim altına alındı.

Geçtiğimiz gün demiryolu çalışanları, Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerindeki Beylikova sapağında, ağzı bağlı çuvaldan köpek sesi duymaları üzerine açtıkları torbadan 8 adet yeni doğmuş yavru köpeği kurtardı. Yavrular yeni doğum yapan bir başka köpeğin yanına verildi. Yaşananlarının ardından sütannelik yapan köpek ile sahiplendiği 8 yavru Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne getirildi. Yavrular burada sağlık kontrollerinin ardından sıcak ve kuru bir alana alındılar. 45 günlük olana kadar veteriner hekimlerce sıkı bir gözetim altında olacak olan yavrular, daha sonra sahiplendirilecekler. Sütannenin diğer yavruları da Eskişehir'e getirildi.

“Gerekli tedavileri ve bakımlarını devam ediyoruz”

Yavru köpeklerin ve annenin bakımını yapan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde görevli veteriner hekim Bayram Can Çetin, konula ilgili konuştu. Bahse konu yavru köpeklerin ve sütanne hakkında bilgi veren Çetin, “Çuval içerisine konulan ve atılan 8 yavru köpek dün akşam Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mize gelmiştir. Duyarlı vatandaşlarımız sağ olsunlar, sütanne de bulummuşlar. Annede kabul etti şu anda emziriyor. Bizde burada gerekli tedavileri ve bakımlarını devam ediyoruz. 45 günlük olduklarında sahiplendirilecekler ve anne kısırlaştırılacak. Kısırlaştırma işleminin ardından bölgesine geri salınacak. Şu anlık bir sağlık problemleri görünmüyor. Önceliğimiz anne çünkü yavrulara bakacak olan da anne. Islak bir zemin olmaması gerekiyor. Malum havalar soğuk, soğuktan korumamız için sıcak bir barınak olması gerekiyor. Gerekli olursa dışarıdan süt tozları ile takviye yapacağız” dedi.