Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odasının organize ettiği 34'üncü Ahilik Haftası kutlama programı Reşadiye Camii'nde okunan mevlit ve ardından dağıtılan ikramlarla sona buldu.

Türkiye genelinde her yıl eylül ayının 2'nci haftasında kutlanan Ahilik Haftası, Eskişehir'de yapılan çeşitli etkinliklerle bugün sona erdi. Etkinliklerin son gününde, Reşadiye Camii'nde Cuma namazı öncesi mevlit okundu, Cuma hutbesinde “Esnaf Ahlakı ve Ahilik Kültürü” konuları işlendi. Namazdan sonra vatandaşlara Ahilik Aşısı ikramı dağıtıldı.

Ahiliği insan odaklı felsefesine dikkat çeken Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ekrem Birsen şunları söyledi,

“Bildiğiniz üzere Ahilik Haftamızın Türkiye genelinde bu yıl 34'üncüsünü kutluyoruz. 1300'lü yılların sonunda Horasan'dan çıkan Pir Ahi Evran ülkemize gelerek başta Kayseri, Denizli, Konya gibi şehirlerde esnaf ve sanatkârlarımızı Türkiye genelinde teşkilatlandırmış, onların daha iyi mal ve hizmet üretmelerini sağlamıştır. Bugün ki karşılığı ise onu yaşatan Esnaf ve Sanatkârları Odaları ve Birliğidir. Bu geleneğimizi yeni kuşaklara tanıtabilmek ve sürdürebilmek için Esnaf Odaları Birliği olarak Ahiliği tanıtmak, gelenek ve görenekleri yeni kuşaklara aktarmak için bir çeşit etkinliler düzenledik. Ahilik felsefesi, insan odaklı ve onu koruyan daha çok çalışmasına iten felsefedir. Bizde her yıl eylül ayının 2'nci haftasında bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Bugün de ahilik teşkilatına emeği geçmiş başta Pir Ahi Evran olmak üzere ahirete intikal etmiş esnaf ve sanatkârlarımız için vatanımız için canını veren tüm herkes için Mevlid-i Şerif okutuyoruz.”