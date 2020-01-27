Ahmet Ataç misafirlerine Eskişehir'i gezdirdi

Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gazeteci Deniz Zeyrek ve Fox TV Sorumlu Müdürü Onur Kumbaracıoğlu'nu ağırladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte misafirlerini ağırlayan Başkan Ataç, ilk olarak CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile makamında bir araya geldi. Hamzaçebi ve Süllü ile birlikte ülke gündemine ilişkin sohbet eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projeleri hakkında da konuğuna bilgiler verdi. Hamzaçebi de Başkan Ataç'ın hayata geçirdiği projelerin Türkiye'ye örnek çalışmalar olduğunu kaydederek tebriklerini iletti. Buluşmada Başkan Ataç ve Süllü, Hamzaçebi'ye Tepebaşı Belediyesi'nde yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Hamzaçebi ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nde sergilenen ‘Nâzım'a Yolculuk' sergisini de gezdi. Başkan Ataç daha sonra Hamzaçebi ve Süllü'nün yanı sıra Gazeteci Deniz Zeyrek ve Fox TV Sorumlu Müdürü Onur Kumbaracıoğlu ile birlikte Odunpazarı Modern Müze'ye (OMM) geçti. Burada OMM Vakfı Kurucularından Cem Siyahi'nin eşlik ettiği heyet, müzeyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni de gören ve Başkan Ataç'a misafirperverliği için teşekkürlerini ileten konuklar, Eskişehir'in ülkedeki en güzel kentlerden biri olduğunu bir kez daha deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade etti.