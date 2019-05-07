Ahmet Ataç'tan Erdal Şanlı'ya ziyaret

Ahmet Ataç, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'yı ziyaret etti ve yeniden seçildiği görevinde başarılar diledi.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve CHP Çifteler İlçe Başkanı Emrah Kuzey'e ziyaretinin ardından Erdal Şanlı'nın makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç'a, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Fikriye Güven Zaptiye de eşlik etti. Buluşmada Şanlı'nın başarılı belediyecilik çalışmaları neticesinde ilçe halkının yeniden kendisine görev verdiğini ifade eden Başkan Ataç, gelecek dönem çalışmaları içinde başarı temenni etti. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Şanlı da destekleri ve ziyaretinden ötürü Ataç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.