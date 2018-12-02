Ahmet Ataç'tan Girne Belediye Başkanı Güngördü'ye ziyaret

Ahmet Ataç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'yü makamında ziyaret etti. Belediyecilik alanındaki çalışmaların konuşulduğu buluşmada Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başkan Ahmet Ataç'a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Güngördü ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin başarılı ve ses getiren projelerinden hem etkilendiklerini hem de yararlanmak istediklerini ifade etti. İki belediye arasında bundan sonraki süreçte çok iyi ilişkiler ve çalışmalar geliştirilebileceğini söyleyen Ataç, Girne ile Tepebaşı arasında sağlam bir köprü oluşturulacağını ifade etti

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.