Ahmet Ataç'tan Kömürlü Termik Santrali açıklaması

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santrali davasının sonuçlanması üzerine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç açıklama yaptı.

Eskişehir'in Alpu ilçesine yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral için Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Danıştay'a, ‘Acele kamulaştırma' kararına karşı açılan dava, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'e yapımı planlanan kömürlü termik santral için verilen “Acele kamulaştırma” kararının, Tepebaşı Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlanmasının akabinde açıklamada bulundu. Başkan Ataç yaptığı açıklamada, “Bugün Eskişehirimizle ilgili çok önemli bir mahkeme kararı elimize geçti. Termik santralle ilgili bir karar. Kömür rezervlerinin ortaya çıkmasından beri özellikle Tepebaşı'nın Beyaz Altın Mahallesi'nde yapılacak olan termik santral Tepebaşı merkezine 25 kilometre kuş uçuşu mesafesindedir. Genelde Alpu Termik Santrali diye nitelendirilen bu yanlışı düzeltmek istiyorum. Tepebaşı bölgesinde olan bir yer. Bu termik santral konusunda bütün Eskişehir ayağa kalktı. Tabi Eskişehir'in çevreciliği konusunda hiç kimsenin bir endişesi olamaz. Bu hassasiyet için emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yıllarca Alpu ovasından tarımla ilgili ülke geneline üretim olmuştur. Eskişehir'in sulanabilir, verimli arazilerinin yaklaşık 4'te 3'ü Alpu ovasındadır. Tepebaşı Belediyesi olarak bu konuyla ilgili 8 tane dava açtık. Bir termik santral Eskişehir'in 35 yıllık havasına, suyuna, insanına toprağına hep zarar verecek ve yok edecek yapıya sahip. Kömürün rengi gibi Eskişehir'i karartmayın. Eskişehir insanına ve bize sormadan buranın kamulaştırmasını yapmak istediler. Açtığımız dava sonucunda, Danıştay Altıncı Dairesi kararıyla, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması hükmüne bağlanmıştır ve söz konusu karara karşı itiraz yolu kapalıdır" ifadelerini kullandı.