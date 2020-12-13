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Ahmet Misbah Demircan, Kazım Kurt ile bir araya geldi

Eskişehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi.

Eskişehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir araya geldi.


Eskişehir Valiliğinde gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Yardımcısı Demircan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Başkan Kurt, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve beraberindekiler Odunpazarı tarihi bölgeyi ziyaret etti. Kurşunlu Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi ve Sıcak Cam Atölyesi'ni gezen Demircan'a Başkan Kurt tarihi bölge hakkında bilgi verdi. Başkan Kurt, Demircan'a günün anısına Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Atölyesi'nde yapılan cam heykellerden hediye etti.

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