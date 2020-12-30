Ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir'de 2 katlı ahşap bir evde çıkan ve vatandaşlar arasında paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Dede mahallesi Hacı Ebe sokaktaki bir ahşap evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapının ahşap olmasıyla kısa sürede büyüyen alevlerin çevre apartmanlara sıçrama tehlikesi baş gösterdi. Çevredeki yapıların da ahşap olması paniğe neden olurken, yakındaki dairede yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bir süredir tadilatının devam ettiği öğrenilen bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, doğalgaz ve elektrik şirketi ekipleri yangının büyümemesi ve çevredeki yapılara sıçramama için yoğun çaba gösterdi. Yanan evin doğalgazı ile tedbir amaçlı mahallenin elektriği kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Soğutma işlemleri tamamlanan 2 katlı müstakil evde yangının çıkış sebebi araştırılıyor.