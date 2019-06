Ahşap Festivaline coşkulu açılış

Odunpazarı Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, gerçekleştirilen festival yürüyüşü ile başladı.

Adalar bölgesinde bir araya gelen festival korteji, buradan festivalin yapıldığı Tarihi Odunpazarı Meydanı'na yürüdü. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehir dışında olduğu için festival yürüyüşüne katılamazken, yürüyüşe Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkanvekili Emre Genç, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Toplum ve Sanat Derneği, Eskişehir İzcilik Kulübü, Kırım Derneği ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival yürüyüşüne; cambazlar, palyaçolar, halk oyunları ekipleri, Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Mürdülüğü'ne bağlı tiyatrocular ve sanatçılar ile Sirk Bandosu eşlik etti. Sirk Bandosu yürüyüş boyunca marşlar çaldı. Yürüyüş güzergahında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival yürüyüşü, Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivalinin açılış töreni gerçekleştirildi. Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen törene CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanvekili Emre Genç, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Odunpazarı Belediyesi'nin AKP'li ve CHP'li Meclis Üyeleri, festivalde yer alan sanatçılar ve bilim insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış konuşması yapan Başkanvekili Emre Genç, Odunpazarı'nda artık gelenek haline gelen festival günlerine Eskişehir ve bölgenin büyük bir değeri olan Uluslararası Ahşap Heykel Festivalinin beşincisi ile başladıklarını söyledi. Odunpazarı'nı tüm renkleri, tüm değerleri ile kucakladıklarını belirten Genç, bu değerleri daha çok insanla buluşturmak, daha geniş kitlelere ulaşmak ve taçlandırmak için birbirinden önemli isimleri yıllardır Eskişehir'de ağırladıklarını ifade etti. Bu durumun mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Genç, “Ahşap'ın Sesi olan bu uluslararası festivalimiz aynı zamanda birbirinden eşsiz eserlerin şehrimize

kazandırılması adına da önemli bir misyon üstleniyor. 4 yılda festivalimize konuk ettiğimiz yaklaşık 300 sanatçının ortaya çıkardığı ahşap eserler, festivalin ardından büyük beğeni toplayan ve her yıl binlerce kişinin gezdiği Ahşap Eserler müzemiz ve birçok sanat alanımızda

yerini alarak Eskişehir ve Odunpazarı'nın kültür ve sanat hazinesini daha da zenginleştirdi” dedi. Ahşap Heykel Festivalinin önemli bir geleneği olarak her festival sonunda Eskişehir'e yepyeni bir orman kazandırdıklarının altını çizen Genç, Odunpazarı Belediyesi'nin 5 yılda Odunpazarı'na 450 bin metrekare orman kazandırdığına dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesinin Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde 146 bin metrekarelik alana ağaç diktiğine dikkat çeken Genç, “Barış, Özgürlük, Adalet ve Kardeşlik ormanlarının ardından bu sene de Demokrasi Ormanı ile beşinci festival ormanımızı açarak yeşile, doğaya ve çevremize olan hassasiyetimize değerli bir katkı daha sunacağız. Festival boyunca birbirinden değerli sanatçılarımızın çalışmalarını yakından takip edebilir, atölyelere katılabilir, çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle Tarihi Bölge'nin güzelliğini doyasıya yaşayabilirsiniz. Ahşap, Lületaşı, Cam, Seramik gibi bölge ve şehrimizin değerlerini taçlandıran uluslararası festivallerimize gösterdiğiniz ilgi ve destek için hepinize teşekkür ediyor ve nicelerinde görüşmek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Festival açılışında konuşan bir diğer isim de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu. Kazım Kurt'u ve ekibini tebrik eden Büyükerşen, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı olduktan sonra, festivaller olabilecek ve her yıl tekrarlanabilecek belirli konulara el attığını söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, “Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Ahşap Festivalini kurduğu ve gelenekselleştirdiği için teşekkür ederim. Odunpazarı artık festivallerine festivaller eklenen bir kent oldu” dedi.

Kırım Derneği Halk Dansları Grubu, Odunpazarı Belediyesi modern dans ve halk dansları gurubu dans gösterisi yaptı. Açılış seremonisinin ardından 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'ne katılan bilim insanları ve sanatçılar çalışmalarına başladı. Odunpazarı'ndan tokmak ve testere seslerinin yükseldiği festival, 1 hafta boyunca bir birinden güzel etkinliklere sahne olacak.