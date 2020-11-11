Ahşap iskele üzerinde ateş yakan gençlere polis müdahalesi

Eskişehir'de, Porsuk Çayı kenarında bulunan ahşap iskelede ateş yakan gençler, polis müdahalesi ile dağıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Yeni Mahalle Yavuzhan Sokak karşısındaki çay kenarında bulunan iskelede yaşları 15-21 arasında değişen 9 kişilik arkadaş grubunun tahta iskele üzerinde ateş yakarak oturmalarından rahatsız olan mahalleli, şikayetçi oldu. Mahalle ve çarşı bekçileri olay yerine gelerek şahıslara ‘ateşi söndürün' çağrısında bulundu. Grubun ateşi söndürmeyeceğiniz demesi üzerine durum polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik kontrolünün ardından 18 yaşından küçük olan 5 kişi için çocuk şube ekiplerini çağırdı. İtfaiyenin ateşi söndürmesiyle, topluluğa Covid-19 tedbirleri kapsamında uyarı yapılırken, 21 yaşında olan 1 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.