AIESEC gönüllüleri Halk Merkezlerinde çocuklara dünyayı tanıtıyor

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi iş birliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine devam ediyor.

Daha önce Cunudiye Mahallesi'nde gençlerle birlikte bir elektrik trafosuna resimler çizen, Adalar'da ülkeler panayırı düzenleyen AIESEC gönüllüleri, Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı 12 Halk Merkezi'nde Dünyamızı Tanıyalım dersleri veriyor. Hafta içi her gün yapılan derslerde, AIESEC gönüllüleri kendi ülkelerini ve kültürlerini anlatıyor. İngilizce gerçekleşen derslere katılan öğrenciler hem ülkeler ve kültürler hakkında fikir sahibi oluyor hem de İngilizcelerini geliştiriyor.

Dünyamızı Tanıyalım dersleri Ağustos ayı sonuna kadar sürecek. Derslerin devam ettiği halk merkezlerinden biri de Emek Halk Merkezi. 35 öğrencinin katıldığı derslerde öğrenciler, derslere yoğun ilgi gösteriyor.