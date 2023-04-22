Aileler bayramda alışveriş merkezi ve lunaparkın yolunu tuttu

Eskişehir'de vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezinde gezerek, çocuklar ise lunaparkta eğlenerek geçirdi.

Ramazan Bayramı'nda Eskişehirliler çocukları ile birlikte alışveriş merkezi ve lunaparkta geçirmeyi tercih etti. Aileler Espark AVM'ye giderek bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da çocuklar alışveriş merkezinin zemin katında düzenlenen etkinlikte bayramın tadını çıkardı. Çocuklar, kurulan özel alana geçerek animatör ve arı kostümlü maskotlar eşliğinde gösterilen çeşitli hareketleri yaparak büyük coşku yaşadı. Veliler de çocuklarının neşeli anlarını cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdiler. Birçok ailenin bayramın birinci gününde sonraki durağı ise lunapark oldu. Çocuklar çarpışan arabalar, gondol, çılgın dans, dönme dolap, hızlı tren, kamikaze gibi oyunculara binerek eğlenirken, anne ve babaları ise kenarda kimi zaman heyecanlandı. Minikler, oyuncaklarda gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. Vatandaşlar, bayram kahvaltısının ardından çocukları eğlendirmek için lunaparka geldiklerini belirtti.

Samsun'dan Eskişehir'e bayram tatili için geldiğini ifade eden İrfan Canlı, çocukları ve torunlarının isteklerini kırmayarak lunaparkın yolunun tuttuklarını söyledi. Canlı, Ramazan ayının güzel geçtiğini ifade ederek, “Bayram sabahında güzel bir kahvaltı yaptık, sonra dışarı çıktı. Ailece çocukları sevindirmek, eğlendirmek için lunaparka geldik. Torunları gezdiriyoruz. Ramazan ayımız Allah'a şükür iyi geçti, oruçlarımızı tuttuk. Eskişehir'de gezmeye devam edeceğiz. Bozdağ'da yerimizi var, orada piknik yapacağız. Çocuklarla birlikte eğleneceğiz” diye konuştu.